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«Байер» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч Бундеслиги

В субботу, 15 февраля, на стадионе «БайАрена» в Леверкузене состоится матч 22-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Бавария». Конечно же, это центральная встреча. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Байера» оценивается коэффициентом 3.20 (30%), в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.70 (27%).

Вместе с тем аналитики считают, что матч «Байер» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.52. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.40).