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«Осасуна» — «Реал»: букмекеры оценили шансы мадридцев

«Осасуна» — «Реал»: букмекеры оценили шансы мадридцев
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15 февраля в матче 24-го тура испанской Примеры встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в городе Памплона. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.63, что равно приблизительно 61% вероятности.

Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 5.70 — в районе 17%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Осасуна» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

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