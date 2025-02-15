«Осасуна» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Осасуна» — «Реал» Мадрид.

Ставка: «Реал» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.60.

Анчелотти на фоне травм защитников приходится больше концентрироваться на отлаживании игры в обороне. За атаку переживаний меньше. «Химия» Килиана Мбаппе с сокомандниками становится всё лучше. Француз забил в 7 из 10 предыдущих встреч Примеры, а также отметился результативными действиями в каждом из четырёх последних матчей Лиги чемпионов. Именно он открыл счёт в игре с «Манчестер Сити».

Напрягает, что в двух предыдущих турах Примеры «сливочные» потеряли очки: уступили «Эспаньолу» (0:1) и вничью сыграли в дерби Мадрида (1:1). Отрыв от «Атлетико» сократился до одного очка, от «Барселоны» — до двух. Пора начинать нервничать. Конкуренты ведь на ходу. Любая потеря очков может стоить чемпионства.

Уверенной победы «Реала» не предвидится, но как не посмотри, он — фаворит. Скорее всего, будет что-то в духе 1:0, 2:0 или 2:1. Предлагаем проверить П2 + ТМ 3.5 мяча. Коэффициент повыше, чем если брать победу мадридцев с форой, и рисков меньше.

Баски проиграли всего 2 из 12 матчей Примеры на своём поле. Они обладают приличным запасом прочности в обороне (в среднем за встречу в Примере пропускают 1,4 мяча). Ахиллесова пята — низкая результативность. Побольше бы в состав креативных полузащитников и обладающих хорошим завершением техничных форвардов. Был бы совсем другой разговор.