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«Брайтон» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

«Брайтон» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (0) за 1.70.

«25-й тур АПЛ открывается матчем «Брайтон» — «Челси». Второй матч за неделю между этими командами, и снова в Брайтоне.

Напомню, 8 февраля хозяева одержали волевую победу в Кубке – 2:1. «Челси» играл полуосновным составом, дав передышку шестерым игрокам основного состава, которые выходили в старте в последней игре АПЛ (был обыгран дома крепкий «Вест Хэм» — 2:1), всё же чемпионат для них в приоритете. И задача — занять места, которые позволят им в сезоне-2025/2026 участвовать в Лиге чемпионов. А два претендента у них, как говорится, что надо. «Ман Сити» — это топ, хоть и играет нестабильно и отстаёт на два очка. А «Ноттингем Форест» уже имеет фору плюс четыре.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
14 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брайтон» — 10-й в таблице. Залезть в еврокубки — без шансов, вылететь в Чемпионшип — тоже нереально. Должок своим болельщикам за проигрыш дома «Эвертону» и на выезде «Ноттингему» 0:7, можно сказать, футболисты вернули. Но сейчас есть возможность ещё разок пошуметь в АПЛ, дав бой топ-команде.

И я не сомневаюсь, что и второй матч будет очень сложным для «Челси», но в этот раз я прогнозирую победу гостей. Всё же на поле выйдут более мастеровитые футболисты в составе «синих», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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