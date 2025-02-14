«Брайтон» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.22.

«Брайтон» и «Челси» проведут матч в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Интересная ситуация, потому что они играли друг с другом на выходных, только в рамках Кубка. Но сейчас я думаю, что их встреча закончится с другим исходом.

В Кубке Англии сыграли соперники недавно. И встреча у них завершилась немного неожиданным исходом. «Чайки» смогли выиграть, сделали это со счётом 2:1. Но тут есть два факта, которые стоит учесть. Во-первых, «синие» сыграли смешанным составом, не все основные игроки вышли на поле. Во-вторых, не уверен, что за Кубок команда Марески сильно готова была бороться, с учётом её перспектив в АПЛ и в Лиге конференций.

Также важно отметить, что «Брайтон» проводил тот матч сразу после позорного и разгромного проигрыша «Ноттингем Форест» со счётом 0:7. У футболистов была мотивация, хотели они оправдаться перед своими фанатами, что у них и получилось сделать в игре с «Челси». В целом же не такой плохой сезон проводят «чайки». Да, пара последних неудач немного опустила их в таблице АПЛ – 10-е место. Но, начав снова выигрывать, клуб вернётся ближе к топ-6.

«Челси» же пока идёт в топ-4 Премьер-лиги, где он явно намерен задержаться до самого финиша сезона. Главная цель клуба – попасть в Лигу чемпионов. И определённые шансы на это точно есть у «синих». Правда, конкурировать им предстоит точно с «Ман Сити», который сейчас идёт пятым. У обоих есть надежда, что «Ноттингем Форест», сейчас идущий на третьем месте, к концу сезона всё-таки перестанет часто выигрывать и пропустит двух грандов выше.

Я думаю, их прошлая встреча имеет тут определяющее значение. Всё равно обидно было проиграть «синим», так рано вылетать из Кубка они не собирались. Сейчас подопечные Марески будут намерены взять реванш, что им удастся сделать, я считаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».