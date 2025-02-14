«Жирона» — «Хетафе»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Жирона» — «Хетафе».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.55.

«Жирона» переживает не лучшие времена. В последних пяти матчах команда потерпела четыре поражения, в том числе разгромное 0:3 от «Атлетика» из Бильбао в предыдущем туре. Основные проблемы каталонцев связаны с обороной: за последние пять игр они пропустили девять голов. Однако в атаке «Жирона» остаётся опасной, особенно на своём поле, где команда забила 21 гол в 11 матчах — это пятый показатель в лиге. Лидером команды является Абель Руис, у которого четыре гола и два ассистентских балла в Ла Лиге.

«Хетафе», напротив, в последнее время демонстрирует стабильность в чемпионате Испании. Команда не проигрывает уже пять матчей подряд: три победы и две ничьих. Особенно впечатляет их оборонительная игра: за 23 тура они пропустили всего 17 голов, что является вторым результатом в лиге после «Атлетико». В атаке «Хетафе» менее эффективен, забив лишь 18 голов, но их прагматичный стиль игры позволяет им добиваться результатов. У команды в отличной форме находится Мауро Арамбарри, который в этом сезоне забил шесть мячей.

В текущем сезоне команды уже встречались в ноябре 2024 года, и тогда «Жирона» одержала победу с минимальным счётом — 1:0.

Обе команды не отличаются высокой результативностью, а «Хетафе» славится своей обороной. Поэтому поставим на тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».