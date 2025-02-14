«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.08.

«Наконец-то можно поймать хороший коэффициент на выездную победу «Лейпцига», и давайте я объясню, почему «Лейпциг» должен победить.

«Аугсбург» сейчас не в лучшем состоянии, команда чередует поражения с ничейными результатами. Хотя «Аугсбург» за последний год считается очень домашней командой, в последних трёх играх проиграли дважды.

И мне кажется «Лейпциг», команда, которая борется за попадание в Лигу чемпионов в этом сезоне, «Лейпциг», который прекрасно играет в атаке благодаря Симонсу, должен выигрывать. Советую вам поймать хороший коэффициент 2.08 на победу «Лейпцига», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».