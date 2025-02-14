Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.08.

«Наконец-то можно поймать хороший коэффициент на выездную победу «Лейпцига», и давайте я объясню, почему «Лейпциг» должен победить.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аугсбург» сейчас не в лучшем состоянии, команда чередует поражения с ничейными результатами. Хотя «Аугсбург» за последний год считается очень домашней командой, в последних трёх играх проиграли дважды.

И мне кажется «Лейпциг», команда, которая борется за попадание в Лигу чемпионов в этом сезоне, «Лейпциг», который прекрасно играет в атаке благодаря Симонсу, должен выигрывать. Советую вам поймать хороший коэффициент 2.08 на победу «Лейпцига», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на пятницу: «зелёное дерби» в КХЛ, месть «Челси» и проблемы Цыганкова
Экспресс на пятницу: «зелёное дерби» в КХЛ, месть «Челси» и проблемы Цыганкова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android