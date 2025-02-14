«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Уфе

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТМ 5.5 за 3.50.

«Очередное дерби, уже шестая встреча в рамках этого регулярного чемпионата. Первые две победы были у уфимцев, а потом три матча выиграли казанцы.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барсу» не нужен был недельный перерыв на Матч всех звёзд КХЛ, так как команда очень хорошо шла. В первом же матче после паузы «Ак Барс» провалился в матче с «Торпедо», кажется, что команда потеряла игровой тонус. Понятно, что настрой на «Салават» очень сильный, но вряд ли «Ак Барс» за один день сможет вернуть свою былую форму, которая была.

«Салават» тоже не впечатлил в первом матче после паузы, проиграв «Куньлуню». Так что сложно предположить, что здесь будет, но, учитывая то, что «Салавату» важно победить и прервать серию из трёх поражений подряд в очных матчах, я выберу победу хозяев в этом матче. Плюс я думаю, что эта игра не получится результативной. Мой прогноз – победа «Салавата» и тотал меньше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».