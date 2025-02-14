«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ 14 февраля

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.66.

«Шестое и заключительное «зелёное дерби» в рамках регулярного чемпионата состоится 14 февраля в Уфе. На данный момент счёт в противостоянии 3-2 в пользу «Ак Барса», причём последние три встречи остались за казанцами.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас «Ак Барс» отправляется в столицу Башкирии после болезненного поражения 1:5 от «Торпедо». До паузы на Матч звёзд у команды была победная серия из пяти матчей, но теперь ей придётся заново набирать ход. В составе команды Анвара Гатиятулина по-прежнему есть потери: Бабенко, Миллер и Сафонов травмированы. Однако даже без них казанцы показывали достойные результаты.

Более ощутимые кадровые проблемы у «Салавата». Лучший бомбардир и снайпер лиги Джошуа Ливо пропустил Матч звёзд, не сыграл против «Куньлуня» (2:4), и пока неизвестно, сможет ли он выйти на лёд против «Ак Барса». Кроме того, в списке травмированных капитан команды Григорий Панин, получивший повреждение в игре с «Авангардом».

Без Ливо уфимцам будет крайне сложно рассчитывать на победу над казанцами. Однако одно можно сказать наверняка: нас ждёт результативный матч. В этом сезоне «зелёные дерби» неизменно радуют большим количеством заброшенных шайб. Поэтому логичным вариантом ставки будет тотал больше 4.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».