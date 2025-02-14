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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.65.

«Салават» до Матча звёзд выдал серию из трёх уверенных побед, а после – неожиданно слабо сыграл в Мытищах, по делу уступив «Куньлуню». «Ак Барс» и вовсе шокировал своих болельщиков, выйдя на матч с «Торпедо» в разобранном состоянии и проиграв 1:5. Обоим соперникам теперь очень нужно побеждать в «зелёном дерби». Оно, кстати, уже шестое в сезоне. Два первых остались за уфимцами, три последующих – за казанцами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь «Салават» должен впервые за два месяца обыграть «Ак Барс». Хозяева всё-таки и сыграннее, и дисциплинированнее. Понятно, что команда Гатиятулина в гостях встанет в оборону и постарается дать уфимской атаке минимум простора. Очков это, скорее всего, не принесёт, но на результативность повлияет. Пять шайб – максимум, что увидят зрители», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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