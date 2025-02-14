«Северсталь» — «Локомотив»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ в Череповце

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.03.

«Для команды из Череповца такой соперник, как «Локомотив», самый неудобный. «Северсталь» играет в яркий атакующий хоккей, который ещё называют безбашенным. Большое количество заброшенных и пропущенных шайб – норма для коллектива Андрея Козырева. В последних двух встречах команда одержала две крутые победы: над «Спартаком» (8:6) и над ЦСКА (4:3). До этого было поражение от московских армейцев 1:6. Нестабильность – то, что преследует «Северсталь», а ещё ей сложно играть с системными командами.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» — полная противоположность. У Игоря Никитина всё четко и по делу. И несмотря на то, что в последний месяц пошли поражения, команда по-прежнему идёт лидером и играет солидно. Последний матч между этими командами состоялся 23 сентября 2024 года, где ярославцы одержали победу со счётом 4:1. В пятницу ожидается напряжённая игра, где «Северсталь» постарается использовать преимущество домашней площадки. Однако «Локомотив» обладает более сбалансированным составом и демонстрирует высокую дисциплину, что даёт им преимущество. С учётом текущей формы команд и статистики личных встреч прогнозируется победа «Локомотива», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».