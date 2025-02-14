«Северсталь» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 14 февраля

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Локомотив».

Ставка: победа «Северстали» и ТМ 4.5 за 6.70.

«Многие упрекают «Северсталь» в том, что креатив и стремление сыграть покрасивее идут в ущерб эффективности. Однако это стереотип. Против того же эталона рационального хоккея, «Локомотива», команда Козырева играет достаточно удачно. Например, в прошлом сезоне было две победы в четырёх матчах. Да и теперь череповецкие хоккеисты выглядят неплохо. В феврале у них две красивые победы над столичными топ-клубами. 8:6 дома со «Спартаком», 4:3 – в гостях у ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Много забить вице-чемпионам «Северсталь», конечно, не сможет. Но я бы посоветовал рискнуть и взять победу хозяев. Да и риск не выглядит большим, у подопечных Никитина всего две победы в семи последних встречах. Конечно, соперники ярославцам попадались в основном звёздные – но и команда Козырева идёт в топ Западной конференции. И уж точно сильнее минских динамовцев, обыгравших «Локомотив» во вторник. Так что ставим на вологодских металлургов и скромный тотал в максимум четыре гола на двоих», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».