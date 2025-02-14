Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Северсталь» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 14 февраля

«Северсталь» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 14 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Локомотив».

Ставка: победа «Северстали» и ТМ 4.5 за 6.70.

«Многие упрекают «Северсталь» в том, что креатив и стремление сыграть покрасивее идут в ущерб эффективности. Однако это стереотип. Против того же эталона рационального хоккея, «Локомотива», команда Козырева играет достаточно удачно. Например, в прошлом сезоне было две победы в четырёх матчах. Да и теперь череповецкие хоккеисты выглядят неплохо. В феврале у них две красивые победы над столичными топ-клубами. 8:6 дома со «Спартаком», 4:3 – в гостях у ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Много забить вице-чемпионам «Северсталь», конечно, не сможет. Но я бы посоветовал рискнуть и взять победу хозяев. Да и риск не выглядит большим, у подопечных Никитина всего две победы в семи последних встречах. Конечно, соперники ярославцам попадались в основном звёздные – но и команда Козырева идёт в топ Западной конференции. И уж точно сильнее минских динамовцев, обыгравших «Локомотив» во вторник. Так что ставим на вологодских металлургов и скромный тотал в максимум четыре гола на двоих», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Экспресс на пятницу: «зелёное дерби» в КХЛ, месть «Челси» и проблемы Цыганкова
Экспресс на пятницу: «зелёное дерби» в КХЛ, месть «Челси» и проблемы Цыганкова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android