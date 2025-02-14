«Брайтон» — «Челси»: во сколько начало матча АПЛ, кто фаворит, какие прогнозы

В пятницу, 14 февраля, на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно составляет 43% вероятности. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 3.00, а на ничейный исход встречи можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики считают, что матч «Брайтон» — «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

На прошлых выходных «Брайтон» выбил «Челси» из Кубка Англии, одержав победу со счётом 2:1 в матче 1/16 финала. Это случилось сразу после сокрушительного поражения от «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии. Тогда «чайки» пропустили семь безответных мячей от «лесников», хотя играли в равных составах.

Из Кубка Англии подопечные Энцо Марески вылетели, из Кубка лиги — тоже. Остаётся сосредоточить силы на Лиге конференций и чемпионате Англии. Но пока в еврокубках выдался период, когда можно отдохнуть, логично сделать упор на АПЛ.