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Швеция — Финляндия: назван фаворит матча Турнира четырёх наций

Швеция — Финляндия: назван фаворит матча Турнира четырёх наций
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В субботу, 15 февраля, на льду «Белл-центра» в Монреале состоится матч Турнира четырёх наций Швеция — Финляндия. Первое вбрасывание запланировано на 21:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение шведской команде. Сделать ставку на победу сборной Швеции в основное время предлагается с коэффициентом 1.88, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа сборной Финляндии по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.15 — около 31% вероятности. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 5.20 (18%).

Заключить пари на послематчевую серию буллитов можно за 9.70. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче Швеция — Финляндия. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.52.

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