Швеция — Финляндия: прогноз на матч 15 февраля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Швеция — Финляндия.

Ставка: Швеция победит за 1.88.

Как и ожидалось, Финляндия проиграла сборной США, у которой был более сильный состав. Правда, счёт оказался куда серьёзнее, чем предполагалось. Финны допустили шесть пропущенных шайб, хотя даже открыли счёт на восьмой минуте встречи. Итоговые 1:6 в целом здесь по делу.

Собственно, ничего хорошего не ждёт Суоми и в предстоящей встрече. Во-первых, проблема с защитниками так и не решена. Состав у команды весьма проблемный, несмотря на приличную центральную ось. Во-вторых, финский коллектив ещё и играл на сутки позже, чем сборная Швеции. Соответственно, времени на отдых и подготовку к следующему матчу у него фактически нет.

«Тре Крунур» должны быть более свежими, а также в неплохом расположении духа после боевой встречи со сборной Канады. А потому логично поверить в их победу в основное время. С другой стороны, и Суоми мобилизует все силы, чтобы исправиться за крупное поражение от американцев. Поэтому счёт лучше ждать близкий. Что-то вроде 4:3 в пользу шведской стороны.