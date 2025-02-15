«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

Ставка: ничья за 4.20.

Сначала показалось, что «Манчестер Сити» сумел преодолеть свой затяжной кризис, который пришёлся на ноябрь и декабрь прошлого года. Однако до конца вернуть былую уверенность у подопечных Хосепа Гвардиолы не вышло. В последнем туре АПЛ они потерпели сокрушительное поражение от «Арсенала». А именно: со счётом 1:5. При этом во встрече Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» накануне «горожане» вели 2:1 к 86-й минуте, но проиграли 2:3.

Короче говоря, очень много случилось эмоциональных затрат у «Манчестер Сити» за первую половину февраля. Так что ни о каком преимуществе в предстоящем матче речи не идёт. Тем более что «Ньюкасл Юнайтед» сейчас хорош. Начиная с 14 декабря 2024 года, то есть за последние два месяца, клуб провёл девять встреч в чемпионате Англии, из которых выиграл семь. Внушительно!

«Сороки» бодро атакуют, регулярно забивают. Больше них в английской Премьер-лиге за 24 прошедших тура забили только пять клубов. Это хороший показатель. А главным запевалой у них заделался Александер Исак, который участвует в гонке бомбардиров АПЛ. При этом «Ньюкасл» уже доставлял неприятности «Манчестер Сити», сыграв с ним вничью 1:1. Дело было в первом круге, когда «Сити» ещё был как прежде хорош и шёл среди лидеров, так что может доставить снова.