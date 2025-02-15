Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лацио» — «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Лацио» — «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Лацио» — «Наполи».

Ставка: «Лацио» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.88.

Материалы по теме
«Ман Сити» — «Ньюкасл». Есть что-то больнее, чем 2:3 от «Реала»?
«Ман Сити» — «Ньюкасл». Есть что-то больнее, чем 2:3 от «Реала»?

«Лацио» проводит весьма неплохой сезон. Располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А и уже дважды обыграл «Наполи». Сначала в Кубке Италии со счётом 3:1, а затем в первенстве — 1:0. Неужели «орлы» — криптонит для команды Антонио Конте? Похоже на то. И при этом готовится новая сенсация.

К предстоящему матчу «Лацио» подходит в отличном тонусе, чего не скажешь о неаполитанцах. «Орлы» в последних двух турах первенства победили «Кальяри» (2:1) и «Монцу» (5:1). «Партенопейцы» же сыграли вничью с «Ромой» (1:1) и «Удинезе» (1:1). Начинает ощущаться нехватка перешедшего в «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. Нападение потеряло в скорости и вариативности.

Чемпионская гонка мотивирует «Наполи». Отрыв от «Интера» составляет всего одно очко. «Партенопейцам» кровь из носу нужно побеждать «Лацио». Однако у римлян стимул не менее уважаемый. Первое — борьба за путёвку в Лигу чемпионов. Второе — желание порадовать родных болельщиков. Ну и третье — насолить лидеру, получив от этого заряд эмоций. Проверяем 1Х + ТМ 3.5 мяча за 1.88.

Материалы по теме
«Осасуна» — «Реал». Нет, «Атлетико» и «Барселона». Даже не мечтайте
«Осасуна» — «Реал». Нет, «Атлетико» и «Барселона». Даже не мечтайте
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android