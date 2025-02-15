«Лацио» — «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Лацио» — «Наполи».

Ставка: «Лацио» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.88.

«Лацио» проводит весьма неплохой сезон. Располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А и уже дважды обыграл «Наполи». Сначала в Кубке Италии со счётом 3:1, а затем в первенстве — 1:0. Неужели «орлы» — криптонит для команды Антонио Конте? Похоже на то. И при этом готовится новая сенсация.

К предстоящему матчу «Лацио» подходит в отличном тонусе, чего не скажешь о неаполитанцах. «Орлы» в последних двух турах первенства победили «Кальяри» (2:1) и «Монцу» (5:1). «Партенопейцы» же сыграли вничью с «Ромой» (1:1) и «Удинезе» (1:1). Начинает ощущаться нехватка перешедшего в «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. Нападение потеряло в скорости и вариативности.

Чемпионская гонка мотивирует «Наполи». Отрыв от «Интера» составляет всего одно очко. «Партенопейцам» кровь из носу нужно побеждать «Лацио». Однако у римлян стимул не менее уважаемый. Первое — борьба за путёвку в Лигу чемпионов. Второе — желание порадовать родных болельщиков. Ну и третье — насолить лидеру, получив от этого заряд эмоций. Проверяем 1Х + ТМ 3.5 мяча за 1.88.