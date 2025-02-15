«Тулуза» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги 1

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Тулуза» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит с форой (-1.5) за 2.30.

Подопечные Луиса Энрике не знают поражений в Лиге 1 (16 побед и пять ничьих). Отрыв от идущего следом «Марселя» составляет 10 очков. Парижан не догнать и уже не остановить. В игре предыдущего тура они разгромили «Монако» (4:1). Затем та же участь постигла «Брест» (3:0) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Единственная интрига заключается в том, выделит ли Луис Энрике игровое время Матвею Сафонову. Его двойной сейв помог всухую обыграть «фиолетовых» в первом круге. Джанлуиджи Доннарумме не помешало бы отдохнуть перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Брестом», который состоится через четыре дня после встречи с «Тулузой». Шанс для россиянина проявить себя.

В остальном всё очевидно. «ПСЖ» — явный фаворит. Заключить пари на его победу с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Парижане выиграли 9 из 11 предыдущих очных встреч. Больше половины — с разницей в два и более мяча.