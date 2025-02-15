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Канада — США: прогноз и ставка на матч в Монреале

Канада — США: прогноз и ставка на матч в Монреале
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16 февраля состоится матч Турнира четырёх наций, в котором сыграют сборные Канады и США. Встреча пройдёт на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу Канады в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что равно приблизительно 42% вероятности.

Победа США по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.36 (около 41% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.30 (примерно 17%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что матч Канада — США получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.14, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.71.

Если каждая команда забьёт больше 2.5 гола, сыграет коэффициент 2.70. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 10.5.

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