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Канада — США: прогноз на матч 16 февраля

Канада — США: прогноз на матч 16 февраля
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу Канада — США.

Ставка: тотал больше 6 голов за 1.95.

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Нападение у Канады мощнейшее. Вселяют страх в сердца соперников Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид. А ещё им прекрасное подспорье составляет самый результативный защитник НХЛ Кейл Макар. Оборона тоже не скупа на известные имена. А вот голкиперская позиция — больная тема для «кленовых листьев». Ведь недаром говорят, что вратарь — это половина команды.

Сборная США соврать не даст. За неё выступает самый надёжный голкипер лиги — Коннор Хелебайк. Во встрече с финнами у вратаря было немного работы. В створ его ворот был нанесён всего 21 бросок, но тут важен контекст. Суоми сильно ослаблена травмами. Из-за повреждений Турнир четырёх наций пропускают сразу три их ведущих защитника. Логично, что в таком виде финны не могли дать отпор американцам. Два периода они ещё как-то продержались, но в третьем братья Ткачук — Мэттью и Брэди — окончательно убили интригу.

С высокой долей вероятности соперники встретятся в финале. Выявить фаворита сейчас не представляется возможным. У США более сбалансированный состав за счёт наличия обладающего невероятной реакцией и чтением игры голкипера, но у «кленовых листьев» подбор полевых исполнителей лучше.

Проверим ТБ 6 шайб за 1.95. Можно даже заключить пари на то, что голов будет ещё больше, тут насколько кому хватит храбрости. Мощность нападения соперников преобладает над оборонительными навыками защитников. Крен внушительный.

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