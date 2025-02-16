«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «МЮ» победит за 2.70.

«Шпоры» утратили конкурентоспособность. Они проиграли 8 из 11 предыдущих матчей чемпионата Англии. Победили замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон» (5:0) и сильно сбавивший ход «Брентфорд» (2:0). Также сыграли вничью с ведущим борьбу за выживание «Вулверхэмптоном» (2:2). Иначе говоря, все очки подопечные Постекоглу набрали во встречах с испытывающими большие проблемы клубами.

Многие, в частности легендарный Рой Кин, недовольны качеством игры, самоотдачей и результатами манкунианцев. Да и как можно быть довольным, когда один из самых титулованных клубов Англии проиграл 7 из 11 предыдущих встреч АПЛ и спустился на 13-ю строчку в турнирной таблице? Критика логична.

Впрочем, в отличие от «Тоттенхэма», манкунианцы набирают очки не только в матчах с терпящими бедствие командами. Они одолели «Манчестер Сити» (2:1) и проводящий очень хороший сезон «Фулхэм» (1:0), а ещё отобрали очки у лидирующего «Ливерпуля» (2:2). Также вспоминается отличная игра и победа над «Арсеналом» (1:1, 5:3 пен.) в Кубке Англии.

Проблемы «Манчестер Юнайтед» несут больше психологический характер. Чем более именитый соперник, тем лучше команда выкладывается и старается. Хоть «Тоттенхэм» и испытывает большие проблемы, но всё же он обладает статусом гранда. И этот самый статус играет против него.