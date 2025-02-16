«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии

16 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Питер Бэнкс.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 40% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 2.80 — в районе 35%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 25%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.