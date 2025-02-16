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«Ювентус» — «Интер»: определён фаворит главного матча тура Серии А

«Ювентус» — «Интер»: определён фаворит главного матча тура Серии А
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16 февраля в матче 25-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Маурицио Мариани.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.28, что равно приблизительно 44% вероятности.

Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.60 — в районе 27%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35, что составляет примерно 29%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Интер» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

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