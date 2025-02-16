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«Ювентус» — «Интер»: прогноз «Чемпионата»

«Ювентус» — «Интер»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ювентус» — «Интер».

Ставка: «Интер» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.80.

У «Интера» рисунок игры лучше. Симоне Индзаги за долгие годы у руля «нерадзурри» отладил прекрасный стиль. Очень редко он подводит: четыре поражения и семь ничьих во всех официальных турнирах. У туринцев столько же проигрышей, но в два с небольшим раза больше мирных исходов. Разница серьёзная.

Результаты располагают к тому, что соперники и в этот раз поделят очки. Уж больно они не любят поражения. В то же время история последних очных встреч на стороне «нерадзурри»: они проиграли одну-единственную из 11 предыдущих. Но опять же многовато мирных исходов. В шести случаях победитель не был определён в основное время.

Вполне вероятно, в очередной раз увидим близкую игру, которая ознаменуется ничьей или победой борющихся за скудетто «нерадзурри». Болельщики вправе ожидать как минимум два забитых мяча. Только в 3 из 12 последних очных встреч соперники не смогли достичь этой планки.

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