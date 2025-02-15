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«Осасуна» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Осасуна» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Реал».

Ставка: тотал «Реала» больше 1.5 мяча за 1.60.

«Мадридцы выдали суперигру с «Ман Сити». Казалось, что клуб уедет ни с чем, а уехал домой со всем. Во втором тайме сумел дважды забить и победить. Через несколько дней у «Реала» ответная встреча в Мадриде, поэтому мысли будут о матче с «Сити», но и о чемпионате забывать нельзя. Отрыв, который был у «Реала», уже полностью растаял. Лимит осечек «Реал» уже полностью исчерпал.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Борьба за чемпионство в Испании возобновляется с новой интригой. «Реал» удачно играет против «Осасуны». В последних семи матчах шесть раз мадридцы забивали минимум два мяча. В первом круге текущего чемпионата была победа со счётом 4:0. Несмотря на колоссальные проблемы «Реала» в защите, Анчелотти всё равно находит какие-то решения.

С атакой всё в полном порядке. Родриго в форме, Мбаппе забивает в каждом матче, Винисиус продолжает крутить позвонки любому сопернику. Думаю, что «Реал» должен забить минимум два мяча в ворота «Осасуны». Да, соперник весьма серьёзный и упрямый, но мадридцам сейчас нельзя терять очки.

Помимо ставки на тотал «Реала» больше 1.5 мяча, я бы ещё рассмотрел победу «Реала» при ТБ (1.5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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