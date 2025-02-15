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«Осасуна» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

«Осасуна» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Осасуна» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.40.

«Осасуна» сыграет с «Реалом» Мадрид в 24-м туре чемпионата Испании. Жду тут успеха гостевого коллектива, чей уровень всё-таки сейчас намного выше.

Команда Анчелотти в чемпионате идёт намного выше соперника. Она лидирует с 50 очками. Правда, отрыв от преследователей у мадридцев минимален — одно очко до второго «Атлетико» и два — до третьей «Барселоны». Могли «сливочные» недавно оторваться от них, но сперва они проиграли «Эспаньолу» (0:1), а потом поделили очки с «Атлетико» (1:1).

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Осасуна» же стоит ближе к середине таблицы — девятое место с 31 очком. «Жирона» и «Реал Сосьедад» с позиций выше обгоняют её только по дополнительным параметрам. И могли бы красно-синие располагаться и выше в турнире, но трижды они за последнее время потеряли очки — ничьи с «Райо Вальекано», «Лас-Пальмасом» и «Мальоркой» (все три раза 1:1). Две из этих команд стоят ниже «Осасуны» в турнире. Зато одну победу она добыла в игре с «Реалом Сосьедад» — 2:1.

Определяющее значение в этом матче может сыграть последняя игра «Реала». Прошла она несколько дней назад в Лиге чемпионов — тяжёлый выезд в Манчестер. Да, положительный заряд эмоций коллектив точно получил, вырвал победу на последних минутах, как он любит это делать в еврокубке — 3:2. Но всё равно игровой ресурс потратил «Реал». Сейчас у него ещё и много травмированных, особенно в обороне.

Но всё равно я тут верю в «Реал». Если учитывать его проблемы с составом, а также форму «Осасуны», разгрома точно не жду. Победа будет минимальной. Моя ставка — точный счёт 2:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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