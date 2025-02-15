«Лестер» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Арсенал».

Ставка: «Лестер» не проиграет за 3.48.

«Лестер» и «Арсенал» встретятся в 25-м туре чемпионата Англии. Кажется, никакой интриги тут нет. Но я всё же готов рискнуть и поверить, что хозяева поля составят конкуренцию сопернику.

Хотя нельзя не отметить, что у «Лестера» идет тяжёлый период. Смена тренера пока сильно ничего не поменяла. Поражений при ван Нистелрое даже больше стало. За почти два месяца в активе «лис» всего два победы. Одна из них и вовсе над КПР из дивизиона рангом ниже в Кубке Англии — 6:2. Другая виктория уже была более значимой — 2:1 с «Тоттенхэмом» в АПЛ. Но имеет ли это значение, если во всех остальных встречах были поражения. В таблице лиги у «Лестера» дела пока идут плохо — 18-е место в зоне вылета с 17 очками. Впрочем, отставание от «Вулверхэмптона» со спасительной 17-й строчки пока не такое больше. Так что шанс на выживание у клуба есть.

«Арсенал» проиграл на прошлых выходных «Ньюкаслу». Только, я думаю, подопечные Артеты были рады, что произошло это не в АПЛ. Правда, вылетели они в итоге из Кубка лиги, не дойдя до финала. «Сороки» в обоих матчах полуфинала переиграли соперника — 4:0 общий счет. Но для «канониров» эти неудачи стали единственными в последнее время. Сейчас клуб делает ставку на Премьер-лигу, где идёт вторым и пока не теряет надежд, что сможет догнать лидирующий «Ливерпуль». Пусть и разрыв между ними составляет семь очков.

Я тут готов рискнуть. Думаю, «Лестер» не уступит. Да, статистика говорит против него. Но в подобных встречах клубы способны удивить, навязать борьбу фавориту, отобрав у него очки. «Арсенал», возможно, не станет серьёзно настраиваться на матч, за что и поплатится», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».