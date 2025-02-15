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«Лацио» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии

«Лацио» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лацио» — «Наполи» в 25-м туре Серии А сезона-2024/2025.

Ставка: «Наполи» не проиграет и обе забьют за 2.35.

«Третья встреча команд в сезоне, и обе предыдущих неожиданно выиграл «Лацио», причём это случилось за неделю. Сначала выбили «Наполи» в Кубке Италии дома, а потом, следом, победили и на выезде в Неаполе. Но мне тяжело поверить, что команда Конте и в третий раз уступит. Да, у них сейчас проблемы с составом, не хватает Нереса, который выбыл. Но здесь на первый план должен выйти тренер. Конте — отличный мотиватор, в первом сезоне его методы почти всегда работают. И после неудачной встречи с «Удинезе» здесь мы увидим совсем другой «Наполи». Не сомневаюсь в этом. И Лукаку выйдет мобилизованным, да и другие лидеры — тоже.

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А «Лацио» мне очень нравится в этом сезоне — играют в атаку, плетут комбинации. Очень изменилась команда. Но немножко ей не хватает опыта и какого-то веса. «Лацио» очень лёгкий, ему не хватает характера. Могут его задавить. Так это сделал «Интер» — буквально разнёс римлян на их поле.

Я уже сказал, что «Наполи» просто не может проиграть в третий раз одному сопернику за сезон. Но, если учесть, как играет «Лацио» в атаке, забьют обе», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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