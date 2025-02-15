«Лацио» — «Наполи»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Наполи».

Ставка: победа «Лацио» с форой (0) за 1.90.

«Лацио» — «Наполи». Римляне — четвёртые в таблице, ну а «Наполи» — на первом месте. И сразу обращаю ваше внимание на последние матчи между этими командами в разных турнирах: два раза они сыграли в 2023 году и три раза — в 2024. И они принесли следующие результаты, внимание: победа «Лацио» четыре раза и одна ничья, 0:0. Чуть больше двух месяцев назад, в декабре 2024-го, 5 и 8 числа, команды играли и в чемпионате, и в Кубке Италии. И оба раза «Лацио» был сильнее: 1:0 на выезде и 3:1 дома.

«Наполи» начал буксовать: два последних матча в Серии А закончились для них не совсем удачно, две ничьих с «Ромой» на выезде и с «Удинезе» дома, хотя в обоих матчах «Наполи» забивал первым, а в итоге 1:1 и там, и там. Это немножко странно для меня. Команда, которая участвует только уже в одном турнире и имеет больше времени на подготовку, почему-то начала буксовать», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».