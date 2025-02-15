«Лацио» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Наполи».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Лацио» нестабильно выступает в последние месяцы. Старт сезона хорошо прошёл у клуба, несмотря на отсутствие больших трансферов летом. Долгое время в топ-4 шли римляне. Собственно, они и сейчас там находятся — четвёртое место с 45 очками. Но отставание от лидеров уже довольно значимое у подопечных Барони.

Дело в том, что «Лацио» начал чередовать разные результаты, серии побед давно не было, максимум две игры. Сейчас, например, такая мини-серия как раз идёт у римлян — в предыдущих встречах они одолели «Кальяри» (2:1) и «Монцу» (5:1). До этого же клуб уступал «Фиорентине» в чемпионате и «Браге» (0:1) в Лиге Европы.

У «Наполи» ситуация другая. Клуб остаётся одним из главных претендентов на скудетто сейчас. Раньше у «Интера» со второй строчки была возможность обогнать неаполитанцев, было несколько игр в запасе. Но в них миланцы умудрились потерять очки. Правда, «Наполи» неудачами соперника тоже не воспользовался, по разу сыграв вничью с противниками из середины таблицы — 1:1 с «Ромой» и с «Удинезе».

До этого у команды Конте была серия побед, среди которых были и победы над «Фиорентиной» (3:0), «Аталантой» (3:2) и «Ювентусом» (2:1). Правда, серия побед у «Наполи» берёт своё начало как раз с предыдущего противостояния с «Лацио». Причём в начале декабря дважды они играли, и оба раза победа доставалась римлянам. В Серии А тогда «Лацио» победил 1:0, а в Кубке Италии — 3:1.

И из-за последних очных матчей я тут не настолько сильно уверен в успехе «Наполи». К тому же он и так в последних турах терял очки. Склоняюсь к тому, что «Лацио» снова доставит проблем сопернику и они не определят победителя», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».