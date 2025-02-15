«Атлетико» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч Примеры 15 февраля

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Сельта» в 24-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 за 1.60.

«24-й тур чемпионата Испании. «Атлетико» Мадрид, продолжающий погоню за мадридским «Реалом», дома сыграет против «Сельты». «Сельта» сейчас 13-я. В последнем туре «Сельта» продемонстрировала суперволю и характер в домашнем матче, обыграв «Бетис» со счётом 3:2, забив в самой концовке, ещё при этом проигрывая 0:2 по ходу первого тайма. В общем, соперник у «Атлетико» очень и очень непростой.

«Атлетико» с большим трудом в последних матчах забивает «Сельте». В последних четырёх встречах «Атлетико» выигрывал у галисийцев, но выигрывал всухую, при этом забил в трёх матчах из четырёх по одному мячу. Забить не так-то просто, но «Сельта» сейчас много пропускает, при этом много забивает. Я боюсь, что, если «Атлетико» забьёт один, этого может не хватить для общей победы и для продолжения погони за мадридским «Реалом», тем более команда Симеоне играет пораньше, чем соперники. А победа может снова вывести «Атлетико» на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, хоть и на время.

Атака «Атлетико» Мадрид молчала большую часть времени в дерби, но мадридцы не играли на этой неделе какие-то стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов, команда чуть выдохнула, перевела дух. Думаю, что свеженький «Атлетико» Мадрид дома против много пропускающей «Сельты» — это точно как минимум два забитых мяча.

Мой прогноз – индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 за 1.60», — приводит слова Генича «РБ Спорт».