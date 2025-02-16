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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: букмекеры оценили шансы мерсисайдцев

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: букмекеры оценили шансы мерсисайдцев
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В воскресенье, 16 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится встреча 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение подопечным Арне Слота. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.21, что приблизительно равно 81% вероятности.

Победа «Вулверхэмптона» оценивается в 13.5 (7%), а поставить на ничейный исход можно за 8.00 (12%).

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в матче «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

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