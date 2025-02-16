«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

Ставка: «Ливерпуль» выиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.43.

«Вулверхэмптон» относительно недавно выбрался из зоны вылета. Перед 25-м туром отрыв от наступающего на пятки «Лестер Сити» составлял два очка. Фактически любой провал со стороны «Вулверхэмптона» и один-два удачных матча со стороны «Лестера» — всё вернётся в прежнее состояние. И результаты у команды соответствующие.

«Вулвз» только в двух последних встречах умудрились добыть победы. Первая была над «Астон Виллой» (2:0) в АПЛ, которая к тому моменту немного захмелела после прямого выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вторая пришлась на скромный «Блэкберн Роверс» (2:0) в Кубке Англии. Однако до того коллектив проиграл четыре из пяти матчей. Соперники были сильные, но ведь и «Ливерпуль» не слабый.

А если учесть, что «Ливерпуль» одержал три победы при единственной ничьей за четыре прошлых тура английской Премьер-лиги, а параллельно вышел в финал Кубка английской лиги после разгромной победы над «Тоттенхэмом» (4:0), то и сомнений в его силе нет. Подопечные Арне Слота по-прежнему хороши, несмотря на досадные единичные провалы.

После эмоционального дерби с «Эвертоном», где были и голы в обе стороны, и потасовка, «Ливерпулю» будет важно сыграть спокойно. Снова почувствовать вкус обыденной победы. Пожалуй, «Вулверхэмптон» — подходящий соперник, ведь все свои очки он набрал либо с аутсайдерами, либо с проблемными клубами. П1 через ТМ 3.5 мяча выглядит заманчиво.