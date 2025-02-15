«Атлетико» — «Сельта»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Сельта».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.14.

«Атлетико» продолжает бороться за чемпионский титул, отставая всего на одно очко от лидера — мадридского «Реала», в то время как «Сельта» находится в середине таблицы, не претендуя на высокие места, но и не борясь за выживание.

«Атлетико» из Мадрида демонстрирует стабильность в этом сезоне. Команда Диего Симеоне провела 23 матча, одержав 14 побед и семь раз сыграв вничью, при этом пропустив всего 15 голов — это лучший показатель в лиге. В последних пяти матчах «матрасники» победили трижды, а также сыграли вничью с «Реалом» (1:1) и «Вильярреалом» (1:1). В отличной форме находится лидер команды Антуан Гризманн.

«Сельта», напротив, переживает не самые лучшие времена. Команда занимает 12-е место с 28 очками, имея проблемы в обороне (37 пропущенных голов). В последних пяти матчах галисийцы одержали лишь одну победу над «Бетисом» (3:2), проиграв «Валенсии» (1:2) и «Атлетику» (1:2). На выезде «Сельта» не выигрывает в Ла Лиге уже семь матчей, что делает их задачу в Мадриде крайне сложной. Вдобавок травмирован Франко Серви, а Маркос Алонсо дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.

В последних семи матчах мадридцы одержали семь побед над «Сельтой».

«Атлетико Мадрид» подходит к матчу в отличной форме и с высокой мотивацией, чтобы сохранить шансы на чемпионский титул. «Сельта», несмотря на недавнюю волевую победу, вряд ли сможет остановить хозяев. Поставим на победу «Атлетико Мадрид» с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».