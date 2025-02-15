«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ 15 февраля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

Ставка: «Ньюкасл» не забьёт в первом тайме» за 1.74.

«25-й тур АПЛ. Встречаются соседи по турнирной таблице, занимающие, соответственно, пятое и шестое места, но имеющие одинаковое количество очков — «Манчестер Сити» против «Ньюкасла».

Первое — гости перед этой игрой имели на трое суток больше для подготовки, при этом в кубковой гостевой победной игре 8 февраля с «Бирмингемом» дали отдохнуть своим лидерам — играл почти второй состав. Второе — две подряд победы в разных Кубках, а особенно второй полуфинальный матч с «Арсеналом» (была победа дома 2:0) придают команде отличное настроение и уверенность.

Третье — Исак в полном порядке, это нападающий «Ньюкасла». В 22 официальных матчах забил 17 мячей. Четвёртое — 36-летний Дубравка, вратарь «Ньюкасла», начинал чемпионат вратарём №2. Но в 14-м туре он получил возможность играть в воротах, и при нём команда выдала суперсерию из девяти побед. И то, что он будет играть с «Сити», сомнений нет. Пятое — в гостях «Ньюкасл» не выигрывал у «Ман Сити» с 2014 года. И шестое — шесть матчей подряд не могут «сороки» им забить, пропустив при этом 17 мячей.

Ну а теперь про «Сити». Клуб продолжает удивлять. Снова в концовке матча, ведя 2:1 дома в Лиге чемпионов у «Реала», умудрились проиграть 2:3, пропустив на 86-й и 90-й+. В чемпионате в последнем туре «горожане» были уничтожены в Лондоне, уступив 1:5 «Арсеналу», хотя ничего не предвещало такого разгрома — 55-я минута 1:1, а потом за 20 минут пропускают три — два из которых им забили буквально за шесть минут, сразу же после того, как они сравняли счёт.

Ну а теперь несколько вариантов на рассмотрение. Конечно же, глядя на статистику, смотрится «победа «Сити», тем более за 1.90. Но можно и рискнуть, и рассмотреть ставку «каждый тайм больше 1.5», потому что я уверен, что в одном из таймов «Сити» забьёт два, а в каком-то он забьёт один и забьёт ещё «Ньюкасл». Но я за то, что «Ньюкасл» не забьёт в первом тайме», за 1.74. Более такая приземлённая и реальная ставка, опять же, отталкиваясь от статистики», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».