«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.87.

«15 февраля состоится матч «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» в АПЛ. Тяжёлое поражение потерпели «горожане» на неделе. Так что думаю, сейчас они направят все силы на победу в такой важной игре.

Дело в том, что это не просто встреча двух сильных команд Премьер-лиги. Сейчас они является соседями по таблице. У них ещё и равное количество очков — по 41. Выше идёт «Ман Сити», на пятом месте. «Ньюкасл» же располагается на шестой строчке. Обе при этом не имеют больших разрывов с соседями — одно очко до нижестоящего «Борнмута» и два – до «Челси» с четвёртого места. Так что сейчас плотная борьба за еврокубковую зону идёт.

Важно тут обсудить последние встречи соперников. «Ман Сити» несколько дней назад играл против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Пришлось им сойтись уже в стыковом мачте. И уже во втором важной встрече в еврокубке «горожане», забив дважды и ведя в счёте, не сумели добиться победы. Ранее «ПСЖ» они уступили 2:4, после того как вели 2:0. Тут была подобная ситуация. К середине второго тайма «Сити» выигрывал 2:1, но в итоге уступил 2:3.

«Ньюкасл» же на неделе тоже играл, но встреча у него была не такая важная. К слову, она тоже завершилась со счётом 3:2, только в пользу «сорок» — с «Бирмингемом» в Кубке Англии. До этого «Ньюкасл» добыл важную победу над «Арсеналом», победив его в полуфинале Кубка лиги. Кстати, «Ман Сити» тоже не так давно встречался с «канонирами», уступив им разгромно в АПЛ — 1:5.

В целом можно сказать, что «Ньюкасл» смотрится перспективнее сейчас. Но, я думаю, «Сити» не позволит себе уступить во втором подряд важном матче. В АПЛ у него ещё есть все шансы на финиш в топ-4. Так что сейчас настрой у команды Гвардиолы будет серьёзный», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».