«Байер» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.90.

«Байер» против «Баварии» в 22-м туре чемпионата Германии. «Бавария» уже имеет отрыв в восемь очков от соперника после прошлого тура, когда «Байер» потерял очки с «Вольфсбургом», а сами мюнхенцы обыграли «Вердер». В общем, можно сказать, что это почти чемпионство, но окончательно убить интригу «Бавария» может как раз в очном матче в Леверкузене.

В первом круге сыграли вничью они, 1:1. «Байер» тогда сыграл в автобус. В Кубке ещё команды в этом сезоне встречались. «Бавария», несмотря на то что играла в меньшинстве, играла активнее, больше в атаку. А «Байер», даже имея преимущество в одного игрока на «Альянц Арене», сыграл от защиты и, в общем, победил, при этом, не создав ничего, не создав большого количества моментов у чужих ворот. Так что «Бавария» не обыгрывала ещё «Байер» Алонсо ни в этом сезоне, ни в прошлом.

В прошлом туре «Бавария» обыграла «Вердер», как я уже сказал, легко. А с «Селтиком» легкий матч превратился для «Баварии» в тяжёлый из-за концовки, которую команда провалила, но победный счёт удержала — 2:1. Я думаю, что в Мюнхене в ответном матче проблем мюнхенцы не испытают, но сил они потратили достаточно в Глазго. Восстановиться, конечно, к субботе должны, потому что матч с «Селтиком» был в среду.

Что касается «Байера», то у него была ничья с «Вольфсбургом». После изнурительного кубкового матча Алонсо не смог выпустить в старте Фримпонга и Вирца, они вышли за полчаса до конца, и Шик вышел только в концовке. Так что это одна из причин, почему «Байер» не обыграл «Вольфсбург» без группы основных игроков в старте, на замену они вышли, улучшили игру, но забить не смогли. Итог — ничья, которая может, в общем, поставить крест на шансы «Байера» стать чемпионом.

Чтобы сохранить какие-то шансы до конца сезона, нужно обыграть «Баварию» сейчас. Поэтому «Байер» в субботу в автобус не сыграет. Ему нужно выигрывать. Я думаю, поэтому это матч с открытым сценарием, со зрелищным, результативным сценарием. Поэтому, «Бавария», понятно, постарается добить соперника, увеличить отрыв до 11 очков. «Бавария», в принципе, не умеет играть в защиту, никогда так не играет. Она доминирует, она владеет мячом, она круто прессингует, неважно, где и с кем играет.

Так что я возьму ставку на результативный матч — обе забьют и тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1,90», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».