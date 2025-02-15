«Милан» — «Верона»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А 15 февраля

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Верона».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.02.

«Милан» борется за попадание в зону Лиги чемпионов, а «Верона» пытается оторваться от зоны вылета.

Команда Сержиу Консейсау одержала победу в прошлом туре над «Эмполи» (2:0), прервав серию из шести матчей с пропущенными голами. В текущем сезоне «россонери» занимают седьмое место с 38 очками, отставая от зоны ЛЧ на семь очков. На своём поле «Милан» не проигрывает уже 11 матчей подряд, что делает их фаворитами предстоящей встречи. У «Милана» есть кадровые проблемы: травмированы Лофтус-Чик, Эмерсон и Флоренци.

«Верона» находится на 15-м месте с 23 очками, всего в трёх очках от зоны вылета. В последнем туре «Верона» потерпела разгромное поражение от «Аталанты» (0:5). За 24 тура команда пропустила 53 мяча — худший показатель в лиге. С травмированными у «Вероны» всё ещё хуже, чем у соперника — не помогут команде Тенгстедт (шесть голов) и Сердар.

«Милан» доминирует в очных противостояниях с «Вероной». В последних восьми матчах «россонери» одержали восемь побед.

Прогнозируем уверенную победу «Милана», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».