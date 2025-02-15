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Канада — США: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Турнира четырёх наций

Канада — США: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Турнира четырёх наций
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч Турнира четырёх наций Канада – США.

Ставка: победа Канады за 2.20.

«Кажется, что Турнир четырёх наций был задуман НХЛ именно ради этого матча. Сборные Канады и США выйдут на лёд в сильнейших составах, за исключением нескольких травмированных игроков. Последняя подобная встреча этих команд состоялась на Кубке мира — 2016, где канадцы победили соседей со счётом 4:2. Однако тот турнир для сборной США под руководством Джона Тортореллы получился провальным. Сейчас у команды совсем другие планы: в первом матче американцы разгромили Финляндию (6:1), тогда как Канаде пришлось изрядно потрудиться против Швеции – хозяева турнира победили лишь в овертайме (4:3 ОТ).

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на это, фаворитом встречи остаётся Канада. Это более сбалансированная и характерная команда. В составе США выделяются Ткачук, Крайдер, Миллер и Макэвой. На этом всё. Единственный слабый элемент у Канады – вратарская линия. Биннингтон не убедил в первой игре, но нет гарантии, что Хилл справится лучше. В то же время Хеллебайк у американцев – надёжный и опытный голкипер.

Ожидаю зрелищный и атакующий хоккей. Ставлю на победу Канады», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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