«Спартак» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 3.75.

«Красно-белые получили от составителей календаря самую длинную паузу, связанную с перерывом на Матч звёзд. Но на пользу столичной команде этот перерыв не пошёл. Судя по всему, игроки слишком много отдыхали — и в итоге опозорились в четверг, оглушительно проиграв принципиальное дерби динамовцам. Слова Жамнова о том, что его подопечные не были готовы к достойной борьбе, будто бы намекают на серьёзный разбор полётов. И, как следствие, повышенную самоотдачу в предстоящей встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Но это вовсе не гарантирует спартаковцам победу. Во-первых, «Торпедо» в этом сезоне — неудобный оппонент для красно-белых. В ноябре в Москве команда Ларионова выиграла 6:0, 6 февраля в Нижнем взяла два очка за счёт терпения и сейвов вратаря. Во-вторых, нижегородцы-то как раз вернулись после паузы в отличной форме. 5:1 в Казани, важнейшая победа над «Куньлунем», которая позволила практически отцепить прямого конкурента от гонки за место в плей-офф. Торпедовцы выглядят фаворитами и теперь», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».