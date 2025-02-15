Ставки и коэффициенты на бой UFC Fight Night 251 Каннонье — Родригес

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC Fight Night 251. В его главном поединке в среднем весе экс-претендент на пояс Джаред Каннонье встретится с бразильским бойцом Грегори Родригесом. Начало этого боя запланировано на 5:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом Родригеса, который идёт на серии из трёх побед. Поставить на победу бразильца можно за 1.48. Шансы Джареда Каннонье оценили коэффициентом 2.75. Ничья доступна с котировкой 56.00.

В прямом эфире этот и все остальные бои UFC Fight Night 251 покажут UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец». Поединки основного карда можно будет увидеть на телеканале «Матч!».