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Джаред Каннонье — Грегори Родригес: кто фаворит боя UFC Fight Night 251, во сколько начало

Джаред Каннонье — Грегори Родригес: кто фаворит боя UFC Fight Night 251, во сколько начало
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В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC Fight Night 251. В его главном поединке в среднем весе экс-претендент на пояс Джаред Каннонье встретится с бразильским бойцом Грегори Родригесом. Начало этого боя запланировано на 5:30 мск.

UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Джаред Каннонье — Грегори Родригес
16 февраля 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Джаред Каннонье
Не началось
Грегори Родригес

Букмекеры считают фаворитом Родригеса, который идёт на серии из трёх побед. Поставить на победу бразильца можно за 1.48. Шансы Джареда Каннонье оценили коэффициентом 2.75. Ничья доступна с котировкой 56.00.

В прямом эфире этот и все остальные бои UFC Fight Night 251 покажут UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец». Поединки основного карда можно будет увидеть на телеканале «Матч!».

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