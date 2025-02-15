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Келвин Каттар — Юссеф Залал: кто фаворит боя UFC Fight Night 251, во сколько начало

Келвин Каттар — Юссеф Залал: кто фаворит боя UFC Fight Night 251, во сколько начало
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В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC Fight Night 251. В его соглавном поединке в полулёгком весе сразятся ветеран Келвин Каттар и марроканец Юссеф Залал, у которого в организации серия из трёх побед. Начало этого боя запланировано на 5:00 мск.

UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Кэлвин Каттар — Юссеф Залал
16 февраля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Келвин Каттар
Не началось
Юссеф Залал

Букмекеры считают фаворитом более молодого Залала. Поставить на победу марроканца можно за 1.21. Шансы Келвина Каттара оценили коэффициентом 4.65. Ничья доступна с котировкой 65.00.

В прямом эфире этот и все остальные бои UFC Fight Night 251 UFC Fight Pass покажет канал «Матч! Боец». Поединки основного карда можно будет увидеть на телеканале «Матч!».

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