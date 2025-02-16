Каттар — Залал: смотреть прямую трансляцию боя UFC Fight Night 251

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC Fight Night 251. В его соглавном поединке в полулёгком весе сразятся ветеран Келвин Каттар и марроканец Юссеф Залал, у которого в организации серия из трёх побед. Начало этого боя запланировано на 05:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом более молодого Залала. Поставить на победу марроканца можно за 1.21. Шансы Келвина Каттара оценили коэффициентом 4.65. Ничья доступна с котировкой 65.00.

В прямом эфире этот и все остальные бои UFC Fight Night 251 UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец». Поединки основного карда можно будет увидеть на телеканале «Матч!».