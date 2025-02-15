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Ставки и коэффициенты на бой UFC Fight Night 251 Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов

Ставки и коэффициенты на бой UFC Fight Night 251 Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов
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В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC Fight Night 251. В одном из его поединков в лёгком весе сразятся азербайджанец Назим Садыхов и бразилец Исмаэль Бонфим, за последние 10 лет проигравший лишь однажды. Начало этого боя запланировано на 4:00 мск.

UFC 2025. UFC Fight Night 251, Лас-Вегас, США
Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Исмаэль Бонфим
Не началось
Назим Садыхов

Букмекеры считают фаворитом Бонфима. Поставить на победу бразильца можно за 1.45. Шансы Назима Садыхова оценили коэффициентом 2.85. Ничья доступна с котировкой 57.00.

В прямом эфире этот и все остальные бои UFC Fight Night 251 покажут UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец». Поединки основного карда можно будет увидеть на телеканале «Матч!».

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