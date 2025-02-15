UFC Fight Night 251: полный кард турнира, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC Fight Night 251. В его главном бою в полусреднем весе сразятся Джаред Каннонье и Грегори Родригес. Полный кард выглядит следующим образом:
основной кард —
Джаред Каннонье — Грегори Родригес (главный бой);
Келвин Каттар — Юссеф Залал;
Эдмен Шахбазян — Дилан Будка;
Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов;
Родолфо Виейра — Андрэ Петроски;
Коннор Мэттьюс — Хосе Дельгадо;
предварительный кард —
Анджела Хилл — Кетлен Соуза;
Джаред Гордон — Машрабджон Рузибоев;
Рафаэль Эстевам — Хесус Агилар;
Габриэль Бонфим — Кэлинн Уилльямс;
Винс Моралес — Элайджа Смит;
Дон'Тэйл Мэйс — Вальтер Уокер;
Джулия Авила — Жаклин Кавальканти.
Бои предварительного карда стартуют в 00:00 мск. Начало поединков основного карда запланировано на 03:00. В прямом эфире все поединки UFC Fight Night 251 UFC Fight Pass покажет канал «Матч! Боец». Бои основного карда можно будет увидеть на телеканале «Матч!».