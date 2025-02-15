Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

UFC Fight Night 251: полный кард турнира, во сколько начало, где смотреть

UFC Fight Night 251: полный кард турнира, во сколько начало, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC Fight Night 251. В его главном бою в полусреднем весе сразятся Джаред Каннонье и Грегори Родригес. Полный кард выглядит следующим образом:

основной кард —

Джаред Каннонье — Грегори Родригес (главный бой);
Келвин Каттар — Юссеф Залал;
Эдмен Шахбазян — Дилан Будка;
Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов;
Родолфо Виейра — Андрэ Петроски;
Коннор Мэттьюс — Хосе Дельгадо;

предварительный кард —

Анджела Хилл — Кетлен Соуза;
Джаред Гордон — Машрабджон Рузибоев;
Рафаэль Эстевам — Хесус Агилар;
Габриэль Бонфим — Кэлинн Уилльямс;
Винс Моралес — Элайджа Смит;
Дон'Тэйл Мэйс — Вальтер Уокер;
Джулия Авила — Жаклин Кавальканти.

Бои предварительного карда стартуют в 00:00 мск. Начало поединков основного карда запланировано на 03:00. В прямом эфире все поединки UFC Fight Night 251 UFC Fight Pass покажет канал «Матч! Боец». Бои основного карда можно будет увидеть на телеканале «Матч!».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android