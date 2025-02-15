UFC Fight Night 251: полный кард турнира, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC Fight Night 251. В его главном бою в полусреднем весе сразятся Джаред Каннонье и Грегори Родригес. Полный кард выглядит следующим образом:

основной кард —

Джаред Каннонье — Грегори Родригес (главный бой);

Келвин Каттар — Юссеф Залал;

Эдмен Шахбазян — Дилан Будка;

Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов;

Родолфо Виейра — Андрэ Петроски;

Коннор Мэттьюс — Хосе Дельгадо;

предварительный кард —

Анджела Хилл — Кетлен Соуза;

Джаред Гордон — Машрабджон Рузибоев;

Рафаэль Эстевам — Хесус Агилар;

Габриэль Бонфим — Кэлинн Уилльямс;

Винс Моралес — Элайджа Смит;

Дон'Тэйл Мэйс — Вальтер Уокер;

Джулия Авила — Жаклин Кавальканти.

Бои предварительного карда стартуют в 00:00 мск. Начало поединков основного карда запланировано на 03:00. В прямом эфире все поединки UFC Fight Night 251 UFC Fight Pass покажет канал «Матч! Боец». Бои основного карда можно будет увидеть на телеканале «Матч!».