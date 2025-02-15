Единая лига ВТБ и OLIMPBET представляют Матч всех звёзд — 2025

16 февраля под сводами столичной «ВТБ Арены» состоится самое яркое и масштабное событие баскетбольного сезона — Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.

Апофеозом главного спортивного шоу страны станет игра Хозяев против Гостей — лучшие отечественные баскетболисты сразятся против зарубежных звезд лиги. Начало мероприятия — в 16:30 мск.

Организаторы девятого в истории матча звезд Единой лиги ВТБ снова готовы удивить неожиданной концепцией, а также лучшим световым и звуковым оформлением. Предварять игру будет грандиозное шоу открытия, а во время перерывов между четвертями зрителей ожидают самые разные активности, в том числе выступление суперзвездного артиста. В одной из пауз пройдет презентация эксклюзивных чемпионских перстней OLIMPBET за победу в Единой лиге этого сезона. Кстати, получить реплику перстня сможет победитель одного из десятка розыгрышей, которые ждут гостей «ВТБ Арены».

Среди крутых активностей также эксклюзивный сет с пельменями за ставку в размере 600 рублей, зона рисования плакатов поддержки, огненная фотозона, интерактивный баскетбол и автомат, на котором можно вспомнить кистевой бросок, набрать определенное количество очков и выиграть классный приз. В качестве специального предложения можно сделать две ставки от 2000 рублей каждая с коэффициентом от 1.80 и получить 1000 фрибетов.

Во время большого перерыва OLIMPBET проведет традиционный «Бросок на миллион» — счастливчик получит шанс сделать бросок с центра площадки, и если мяч попадет в кольцо, человек заработает один миллион рублей! Кроме того, пройдет OLIMPBET 3-point contest — Иван Ухов (ЦСКА), Самсон Руженцев («Парма»), Евгений Бабурин («Пари НН»), Алекса Аврамович (ЦСКА) и Гарретт Нэвелс («Парма») определят лучшего в конкурсе трехочковых и решат, кто больше всех достоин называться российским Стефом Карри!

Что касается формата самой игры, то и здесь зрители вправе рассчитывать на интересную завязку. Так, на последней минуте каждой четверти будут опускаться дополнительные кольца — позитивные эмоции обеспечены! Букмекерская компания OLIMPBET уже открыла линию для ставок. Фаворитом идет команда Гостей, на чью победу предлагается коэффициент 1.60. Успех Хозяев котируется за 2.35.

Самые яркие звезды российского баскетбола, популярные исполнители, главные лица российского шоу-бизнеса в первых рядах и море активностей для зрителей — главный праздника спорта не пройдет незамеченным!

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