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«Авангард» — «Ак Барс»: назван фаворит главного матча дня КХЛ

«Авангард» — «Ак Барс»: назван фаворит главного матча дня КХЛ
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В воскресенье, 16 февраля, на льду стадиона «G-Drive Арена» в Омске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Авангард» примет казанский «Ак Барс». Стартовое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество принимающей стороне, хотя разница не такая большая. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается в 2.85 — около 35% вероятности. Если после 60 минут игры будет равный счёт и командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.05 (24%). На серию послематчевых буллитов можно поставить за 7.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.69.

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