«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч в Омске

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: «Авангард» победит + тотал меньше 6.5 гола за 2.95.

Омский клуб выиграл пять из шести последних матчей регулярного чемпионата КХЛ, продемонстрировав солидную реализацию. Особенно удался выезд на Дальний Восток, где были добыты победы над «Адмиралом» и «Амуром» со счётом 5:2 и 7:1. Уровень соперников не самый высокий, но ведь не у каждого так получалось.

Кроме того, есть ещё одна важная деталь. Последний матч омские хоккеисты провели на день раньше. Соответственно, они могут быть чуть свежее соперника, что в сумме с домашней атмосферой и поддержкой болельщиков может дать преимущество. Кстати, на старте сезона омичи дома разгромили «Ак Барс» со счётом 4:1. В качестве ставки и теперь можно рассмотреть их победу.

За три очные встречи за последний год «Авангард» трижды праздновал успех. Также можно рискнуть и проверить комбинированный вариант «П1 и тотал меньше 6.5 шайбы». Слишком много голов не предвидится. Во-первых, такое не часто встретишь в очных играх этих команд. Во-вторых, у гостей проблемы с реализацией сейчас.