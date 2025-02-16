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«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч в Омске

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч в Омске
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: «Авангард» победит + тотал меньше 6.5 гола за 2.95.

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Омский клуб выиграл пять из шести последних матчей регулярного чемпионата КХЛ, продемонстрировав солидную реализацию. Особенно удался выезд на Дальний Восток, где были добыты победы над «Адмиралом» и «Амуром» со счётом 5:2 и 7:1. Уровень соперников не самый высокий, но ведь не у каждого так получалось.

Кроме того, есть ещё одна важная деталь. Последний матч омские хоккеисты провели на день раньше. Соответственно, они могут быть чуть свежее соперника, что в сумме с домашней атмосферой и поддержкой болельщиков может дать преимущество. Кстати, на старте сезона омичи дома разгромили «Ак Барс» со счётом 4:1. В качестве ставки и теперь можно рассмотреть их победу.

За три очные встречи за последний год «Авангард» трижды праздновал успех. Также можно рискнуть и проверить комбинированный вариант «П1 и тотал меньше 6.5 шайбы». Слишком много голов не предвидится. Во-первых, такое не часто встретишь в очных играх этих команд. Во-вторых, у гостей проблемы с реализацией сейчас.

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