«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ устроили милую акцию в честь Дня всех влюблённых

Гандбольный клуб вместе со своим официальным партнёром в конце прошлого года запустили автобус БЕТСИТИ Драйв с прозрачным кузовом, в котором проводят различные акции.

14 февраля, в День всех влюблённых, «Ростов-Дон» и БЕТСИТИ устроили романтическое свидание Карине и Руслану, которые в этот день гуляли по городу. Пара в уютной атмосфере проехалась по Ростову в автобусе, прокатилась на колесе обозрения под живую музыку скрипача и запустила шары в виде сердца в небо. Видео этой акции можно посмотреть здесь.

Кроме того, пара оказалась болельщиками «Ростова-Дон», поэтому клуб пригласил их на ближайший матч, где их будет ждать специальный подарок.

БЕТСИТИ Драйв впервые выехал на дорогу перед Новым годом, а также привёз плюшевые игрушки на благотворительный «Мишкопад», который прошёл в начале января с «Черноморочкой». Впереди у «Ростова-Дон» и БЕТСИТИ запланированы новые акции, который пройдут при участии автобуса.

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